Bakan Zehra Zümrüt Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın saat 10.30'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.