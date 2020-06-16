Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Özcan Yıldırım   | 16.06.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın saat 10.30'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Gül AA Editör Masası'na konuk olacak

Bakan Selçuk: Fesih kısıtını bir süre daha uzatıyoruz

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde normalleşme adımları 15 Haziran'dan itibaren atılacak

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde normalleşme adımları 15 Haziran'dan itibaren atılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi