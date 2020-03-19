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Türkiye, Kurumsal Haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın AA Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Barış Gündoğan   | 19.03.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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