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Kurumsal Haberler

Bakan Yumaklı'dan AA'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Mustafa Çalkaya  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Bakan Yumaklı'dan AA'ya ziyaret

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımların ve yürütülen politikaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılması açısından uzman gazeteciler tarafından yürütülen tarım haberciliğinin kritik hale geldiğini belirterek, "Bu noktada da AA, uzman habercileri ile sektöre sağladığı nitelikli bilgilerle tarım sektörünün ihtiyacı olan bilgi akışına büyük katkı sağlıyor." dedi.

Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulunan Yumaklı'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan, Oğuz Enis Peru ve AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ağırladı.

Yumaklı, görüşmede, tarım sektöründe büyük dönüşümler yaşandığına işaret ederek, "Dünyada gıda arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımların ve yürütülen politikaların kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması açısından uzman gazeteciler tarafından yürütülen tarım haberciliği, küresel düzeyde yaşanan kuraklık, iklim değişikliği ve jeopolitik gerginliklerin tedarik süreçlerine etkisiyle daha da kritik hale geldi. Bu noktada da AA, uzman habercileri ile sektöre sağladığı nitelikli bilgilerle tarım sektörünün ihtiyacı olan bilgi akışına büyük katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilere tarım muhabirliği hakkında ayrıntılı medya eğitimi

Karagöz de AA olarak Ekonomi ve yeni kurulan Çevre Haberleri Müdürlüklerinde tarım sektörüyle ilgili haberlerin sunulduğuna dikkati çekerek, "AA olarak her alanda olduğu gibi tarımda da dünyada yaşanan tüm gelişmeleri takip ederek uzman habercilerimizle nitelikli ve doğru haberler üretiyoruz." diye konuştu.

Görüşmede, tarım alanındaki gelişmelerin daha iyi aktarılması için AA Akademi çatısı altında, Bakanlık ve AA Akademi ile medyadaki gazetecilere tarım muhabirliği hakkında ayrıntılı medya eğitimi verilmesi noktasında mutabakata varıldı.

Konuşmaların ardından Yumaklı, AA Anı Defteri'ni imzaladı.

Karagöz, Yumaklı'ya AA'nın "Kanıt", Yıllık 1923" ve "Yıllık 2023" kitaplarını hediye etti, AA'nın 100 Yıl Özel Serisi kitaplarını anlattı.

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