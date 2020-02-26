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Türkiye, Kurumsal Haberler

Bakan Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Orhan Onur Gemici   | 26.02.2020
Bakan Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Soylu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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