Bakan Soylu AA Editör Masası'na konuk olacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Soylu, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Soylu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.