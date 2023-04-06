Bakan Nebatİ: Türk basınının önemli bir bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansının (AA) 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Nebati, paylaşımında, "Milli Mücadele'nin sesini Anadolu'dan tüm dünyaya duyuran, yaygın haber ağıyla Türk basınının önemli bir bilgi kaynağı olan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm çalışanlarına muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.