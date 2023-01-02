Bakan Kurum oyunu "Gün ışığı ağları" fotoğrafından yana kullandı
Bakan Kurum, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ilişkin, "Duyguların yer aldığı, acının, hüznün, sevincin resmedildiği bu fotoğraflar, insanların yaşamı adına da çok çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş hattında" ve Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğraflarını oylayan Kurum, AA muhabirine "ateş hattında" fotoğrafını yorumladı.
Rusya-Ukrayna savaşında kadınların çocukların hayat mücadelesi verdiklerini belirten Kurum, "Diğer taraftan savaşın resmini çekmek isteyen muhabirlerimiz, gazetecilerimiz de canları pahasına insanlara doğru haberleri aktarabilmek, savaşın fotoğrafını gösterebilmek adına canlarını tehlikeye atmışlar. Savaş acı, sonuçta tasvip etmediğimiz bir durum bu anlamda bunun resmi de anlamlı. İnşallah en kısa zamanda biter bu savaşlar, herkes barış içerisinde yaşar." diye konuştu.
"Mazlumun ahı" fotoğrafına ilişkin olarak da Bakan Kurum, Gazze'deki Filistinlilerin acısının tüm Müslümanların acısı olduğuna işaret etti.
"Birçok deniz kaplumbağası atıklar, ağlar, plastikler nedeniyle yaşamlarını yitiriyor"
Bakan Kurum, çevre-yaşam kategorilerinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" ve Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" fotoğraflarından yana kullandı.
Artan çevresel kirlilik nedeniyle türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağasının yer aldığı, "Gün ışığı ağları" fotoğrafına ilişkin olarak da Kurum, Bakanlık olarak deniz kaplumbağalarını çiplerle izlediklerini belirterek, böylece onların göç yollarını, hareketleri ve her yıl değişen su sıcaklıklarını da takip ettiklerini anlattı.
Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"Denizlerdeki kirlilik sebebiyle birçok deniz kaplumbağası da atıklar, ağlar, plastikler nedeniyle yaşamını yitiriyor. O yüzden bu fotoğraf, denizlerdeki, dünyadaki eko sistemin devamlılığı adına önemli. Sonuçta onların yaşam alanı denizler. Denizler bizim aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yutak alanlarımız. Dolayısıyla hem dünyamız hem çocuklarımız, geleceğimiz adına hem de ekosistemin devamlılığı adına kaplumbağaları, deniz canlılarını korumak adına Mavi vatanımızda, Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.
30 Mart'ın tüm dünyada Sıfır Atık Günü olarak ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Bu çerçevede hem denizlerimizde hem de karada sıfır atık etkinliklerini sürdüreceğiz, inşallah çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel bir Türkiye, dünya bırakma hayaliyle bu mücadelemize hep birlikte devam edeceğiz." dedi.
Çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla "yilinfotograflari.aa.com.tr" sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına da katılan Kurum, Ankara'da belirlenen alana dikilmek üzere bir fidan sahiplendi.
"Bu fotoğrafları çeken tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum"
Kurum, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve foto muhabirlerini tebrik ederek, şöyle devam etti:
"Her yıl belli kategorilerde fotoğraflar çekiliyor. Aslında bir taraftan çeken fotoğrafçının o anı yakalaması gerçekten çok önemli ama bir taraftan da fotoğrafların anlamı ve içeriğine baktığınızda Rusya- Ukrayna savaşındaki bir acıyı, Gazze'deki, Filistin'deki bir acıyı veya iklim değişikliğiyle alakalı çevresel sorunları, problemleri, sporla ilgili başarıyı ve o anı çekebilmek de çok kıymetli. Gerçekten ben bu fotoğrafları çeken tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum."
Oylama sayesinde bu fotoğrafların tekrar hatırlandığını belirten Kurum, "Duyguların yer aldığı, acının, hüznün, sevincin resmedildiği bu fotoğraflar, insanların yaşamı adına da çok çok kıymetli." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.