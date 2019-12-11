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Spor, Kurumsal Haberler

Bakan Kasapoğlu 'Millilerden asker selamı' fotoğrafını seçti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anadolu Ajansınca düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Halil İbrahim Avşar   | 11.12.2019
Bakan Kasapoğlu 'Millilerden asker selamı' fotoğrafını seçti Fotoğraf: Ahmet İzgi / AA

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı için oy kullanan Kasapoğlu, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih etti.  


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Bakan Kasapoğlu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Millilerden asker selamı

Kasapoğlu, "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını "Burada yaşam var, yaşamın kendisi var." sözleriyle yorumladı.


Beyaz yürüyüş

AA fotoğrafları için Kasapoğlu, "Emeklerinize sağlık. Hepsi çok hoş fotoğraflar." değerlendirmesini yaptı.

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