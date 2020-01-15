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Kurumsal Haberler

Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Gülşen Çağatay   | 15.01.2020
Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi ve @AACanli) anlık takip edilebilecek.

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