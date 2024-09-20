Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den AA'ya ziyaret
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.
İstanbul
Ajansın Ümraniye'deki ofisine gelen Özdemir, AA Uluslararası Haber Merkezi'ni ziyaret etti.
Özdemir, daha sonra AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından ağırlandı.
Karagöz, Özdemir'e AA'nın işleyişine dair bilgi verdi.
Ziyarette, Karagöz ve Özdemir birbirlerine tablo hediye etti.
AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ve AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can da ziyarette yer aldı.