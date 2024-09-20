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Kurumsal Haberler

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den AA'ya ziyaret

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) İstanbul Ofisi'ne ziyarette bulundu.

20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den AA'ya ziyaret

İstanbul

Ajansın Ümraniye'deki ofisine gelen Özdemir, AA Uluslararası Haber Merkezi'ni ziyaret etti.

Özdemir, daha sonra AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından ağırlandı.

Karagöz, Özdemir'e AA'nın işleyişine dair bilgi verdi.

Ziyarette, Karagöz ve Özdemir birbirlerine tablo hediye etti. 

AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ve AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can da ziyarette yer aldı.

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