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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kemal Ceylan   | 20.12.2020
Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Corum

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Azerin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun dayısının, yeğeninin naaşına sarılarak gözyaşı döktüğü anı gösteren Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafına oy veren Azerin, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçti.

Ermenistan'ın Gence'ye saldırı düzenlediği gün insanlığın öldüğünü düşündüğünü belirten Azerin, "Bu fotoğrafı ilk defa gördüğümde ve şimdi de aynı heyecanı yaşıyorum. Çünkü benim için o gün insanlık ölmüştü, dünya bitmişti. Bir şey anladım ateş yalnızca düştüğü yeri yakmıyor, biz insanların da kalbine düşüyor, bizi de yakıyor. Bu nedenle bu fotoğrafa oy verdim." dedi.

AA'nın yılın fotoğrafları oylamasının çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Azerin, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansına bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü düşünüyorum ki bu çok önemli bir projedir. Neden? Çünkü biz buradan dünyaya bir insanlık dersi vermiş oluyoruz. Dünyayı merhamet, hoşgörü ve sevgi kurtaracak. Bu sevgiyi bugün bütün dünyaya bir daha aşılayan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye bu coğrafyada herkese el uzatıyor ve mazlumun yanında, zalimin karşısında olan dünyadaki haklıların sesini duyuran Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmeyecek. Allah yar ve yardımcısı olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin."

Anadolu Ajansının, Azerbaycan halkının haklı mücadelesini dünyaya duyurduğunun altını çizen Azerin, "Anadolu Ajansına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Azerbaycan'ın haklı, adaletli davasında, Karabağ'ı yeniden yurt edinmesinde, zaferinde Anadolu Ajansının büyük bir payı var. Çünkü bütün savaş döneminde Azerbaycan halkının, devletinin yanında oldu, haklı davasını dünyaya haykırdı. Onun için Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. 

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