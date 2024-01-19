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Kurumsal Haberler

Azerbaycanlı devlet sanatçıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Azerbaycanlı devlet sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ruslan Rehimov  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Azerbaycanlı devlet sanatçıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Sanatçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Ata’nın huzurunda

Ulusal müzik aletleriyle geleneksel muğam sanatını icra eden, Azerbaycan Devletinin "halk sanatçısı" unvanını verdiği ses sanatçısı Mansum İbrahimov, tar sanatçısı Elçin Haşimov ve kamança sanatçısı Elnur Ahmedov, ortak kararla "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafını seçti.


Gökyüzü akrobasisi

Üçlü, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafına oy verdi.


Olimpik burgu

Mansum İbrahimov, fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı ve değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.


Depremin umudu

Karelerin arasında deprem bölgesi ve Gazze'den yürek sızlatıcı fotoğrafların bulunduğunu belirten İbrahimov, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerine başarılar diliyorum. Biz sanat insanları olarak dünyanın her yerinde gerginlik olmasını değil müzik sesi, çocuk sesi gelmesini arzu ediyoruz. Hiçbir zaman savaş olmasın." şeklinde konuştu.


Haykırış

Azerbaycan Devletince verilen "halk sanatçısı" unvanına sahip kardeş ses sanatçıları Gülyanak Memmedova ile Gülyaz Memmedova da ortak kararla "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğraflarını tercih etti.


Göz bebeğimsin

Memmedova kardeşler, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Anneye bakış" karelerinden yana oy kullandı.


Hayata tutunan

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Hüseyinova, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafını oyladı.


Anneye bakış

Hüseyinova, "Deprem: Umut" kategorisinde de Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" isimli fotoğrafını seçti.


Dolunay ve Akıncı


Galata’da dolunay

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