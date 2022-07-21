Dolar
17.72
Euro
18.12
Altın
1,718.47
ETH/USDT
1,591.40
BTC/USDT
23,161.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül

Anadolu Ajansı (AA), Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla, ismini Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci" ödülüne layık görüldü.

Ruslan Rehimov   | 21.07.2022
Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül Fotoğraf: Resul Rehimov / AA

Bakü

Azerbaycan Ulusal Basın Günü Ödül Töreni, Bakü'de E Medya Grup'un organizasyonuyla düzenlendi.

Ülkenin siyaset, sanat ve basın dünyasından isimlerin katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu, Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerler saygı duruşu ile anıldı.

Törende, başarılı haberler yapan kurumlara ve gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, muhabirlerinin Karabağ Savaşı'nda ve işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihya sürecinde yaptığı haberler nedeniyle "Ekinci" ödülüne kayık görüldü. Ödülü, AA'nın Bakü muhabiri Ruslan Rehimov teslim aldı.

Törende, TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç da ödüle layık görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Benzer haberler

Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül

Azerbaycan'dan Karabağ Savaşı'nda yaptığı haberler dolayısıyla AA'ya ödül

Bakan Yanık ve Azerbaycanlı Komite Başkanı Muradova, Şuşa'da 'birlik' mesajı verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün 3. yılı

"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün 3. yılı
Türkiye ve Azerbaycan arasında 'sosyal hizmetler' alanında iş birliği yapılacak

Türkiye ve Azerbaycan arasında 'sosyal hizmetler' alanında iş birliği yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü