Azerbaycan'dan depremde Türkiye'nin yardımına koşan ekip, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin yardımına koşan Azerbaycanlı arama kurtarma ekibindeki uzmanlar, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Bakü
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı arama kurtarma uzmanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Yangını izlerken
Seçimlerini ortak yapan arama kurtarma uzmanları, "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez tarafından çekilen "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karelerine oy verdi.
Ata’nın huzurunda
Azerbaycanlı arama kurtarma uzmanları "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" ve "Depremin umudu" başlıklı fotoğrafları seçti.
Engel tanımayan
Depremde Türkiye'ye giden ekiplerin koordinatörlerinden Albay Elşad Zerbeliyev, tüm karelerin etkileyici olduğunu ve seçim yapmakta zorlandıklarını söyledi.
Hayata tutunan
En fazla "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğraflardan etkilendiklerini belirten Zerbeliyev, "Bu fotoğraflarda gösterilenleri biz orada canlı görmüştük. Çocukların kurtarılması çok etkileyici. Bizim ekipler 17 çocuğu kurtardı. Bu da her arama kurtarma çalışanı için sevinç kaynağı. AA foto muhabirlerine başarılar diliyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.