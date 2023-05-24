Azerbaycan'dan AA'ya ödül
Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.
Bakü
Mili Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül törenine, Azerbaycan'ın siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da etkinlikte yer aldı.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı ile E Medya Grup'un organizasyonuyla yapılan etkinlikte alanlarında başarılı olanlara, Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.
Ödül alan isimler arasında bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" ve Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözlerinin sadece sözde olmadığının son yıllarda herkesçe görüldüğünü belirtti.
Bağcı, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının Azerbaycan'a desteklerinden, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Azerbaycanlıların Türkiye'ye yaptığı yardımlardan bahsederek, "Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarihte eşine az rastlanır bir kardeşliğin temellerini attılar ve yaşatıyorlar. Türk dünyasını da birleştirecek bir mayayı ve bir felsefeyi inşa ettiler. 'Tek millet, iki devlet' anlayışının 'tek yumruğa, tek yüreğe' dönüştüğüne hep beraber şahit olduk." şeklinde konuştu.
Etkinlikte, AA'nın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere ve 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı davasının dünyaya duyurulmasına sağladığı katkılar dolayısıyla AA Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü. Özhan adına ödülü AA Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç aldı.
Özgenç, Türkiye'deki yoğun haber faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan'a gelemeyen Özhan'ın selam ve teşekkürlerini iletti.
AA'nın kuruluşunda Azerbaycan Türkü Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığını hatırlatan Özgenç, "Dolayısıyla AA sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Azerbaycan'ın da ajansıdır. Karabağ Savaşı'nda da savaş dışındaki gelişmelerde de bu bilinçle görev yaptık. Çünkü AA her zaman haklının ve mazlumun yanında yer almıştır." ifadelerini kullandı.
Törende, TRT spikeri Fuat Kozluklu da ödüle layık görüldü. Kozluklu'nun ödülünü TRT Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç aldı.