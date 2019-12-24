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Kurumsal Haberler

Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül

Anadolu Ajansı, Azerbaycan Atçılık Federasyonu tarafından ülkedeki atçılık sporuna katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Ruslan Rehimov   | 24.12.2019
Azerbaycan'da atçılık sporunun gelişmesine katkısı dolayısıyla AA'ya ödül

Bakü

Azerbaycan Atçılık Federasyonu (ARAF), geleneksel atlı sporlardan Çevgan Cumhurbaşkanlığı Kupası finali sonrasında, atlı sporların gelişmesi ve tanıtımında emeği geçenleri ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı (AA), atlı sporların tanıtımı için yaptığı haberler dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Devlet Sınır Hizmetleri Komutanı ve ARAF Başkanı Elçin Guliyev'in takdim ettiği ödülü AA Asya Kafkasya Bölge Temsilcisi Tolga Özgenç aldı.

Azerbaycan'da atçılık sporlarının gelişmesi için hazırladıkları projelerin tümünü hayata geçirdiklerini belirten Guliyev, federasyonun düzenlediği yarışmaları takip eden, Karabağ atlarının tanıtımına destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Törende, TRT'nin ödülünü ise Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

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