Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı İsmayılov, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kökbörü" fotoğrafını seçti
Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet İsmayılov, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bakü
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen İsmayılov "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kökbörü
İsmayılov, "haber" kategorisinde oyunu, Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğrafına verdi.
Görev tamam
"Çevre-yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" fotoğrafını seçen İsmayılov'un "spor" kategorisindeki tercihi de Sergen Sezgin'in "Kökbörü" fotoğrafı oldu.
Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini dile getiren İsmayılov, AA çalışanlarını tebrik etti.
Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten İsmayılov, "spor" kategorisinde oy kullandığı "Kökbörü" fotoğrafını çok beğendiğini vurguladı.
Bal festivali
İsmayılov, "Kökbörü" isimli karede Türk milli kültürünün yansıtıldığını, fotoğrafçının, karede yer alan şahsın oyundaki galibiyet arzusu ve gururunun yansıdığı anı iyi yakaladığını kaydetti.
Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağının yansıtılmasını gösteren "Görev tamam" isimli fotoğrafı da çok beğendiğini belirten İsmayılov, "Türk askerinin gururlu duruşu ve arkadaki bayrak çok gurur verici." dedi.
İsmayılov, "çevre-yaşam" kategorisinde tercihte bulunduğu "Bal festivali" isimli fotoğrafın da arıların bir arada bulunduğu anın çok iyi yakalandığı ve dikkati çekici bir fotoğraf olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.