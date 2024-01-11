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Kurumsal Haberler

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, "Olimpik burgu" fotoğrafına oy verdi

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ruslan Rehimov  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gayıbov, "Olimpik burgu" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Gayıbov, AA'nın Türkiye ve dünya gündemini etkileyen ve önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Madenciler

"Deprem: Umut" kategorisinde, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altından yaralıları kurtaran madencilerin yer aldığı Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" fotoğrafını seçen Gayıbov, "Haber" kategorisinde David Peinado'nun göçmenlerin ABD'ye ulaşma ümidiyle zorlu Meksika sınırını geçme yolculuğunu gösteren "Nehire karşı" fotoğrafını tercih etti.


Nehire karşı

"Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış" fotoğrafını oylayan Gayıbov, "Spor"da ise oyunu Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğrafından yana kullandı.


Kaçış

Gayıbov, tüm fotoğrafların ilgi çekici olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.


Olimpik burgu 

Tüm karelerin "konuşan fotoğraflar" olduğunu belirten Gayıbov, AA foto muhabirlerine başarılar diledi.

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