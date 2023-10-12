Azerbaycan Basın Müşavirleri Heyeti AA'yı ziyaret etti
Azerbaycan Basın Müşavirleri Heyeti, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AAtölye'de ağırladığı heyete, AA'yı anlatan sunum yaptı.
Burada konuşan Özhan, AA'nın, "dost ve kardeş" Azerbaycan'da birçok faaliyette bulunduğunu belirtirerek, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA'nın büyük bir gazetecilik merkezi olduğuna dikkati çeken Özhan, ajansın Türkiye ve dünyada, birçok dilde haber ürettiğini söyledi.
Özhan, AA'nın uluslararası kimliğine işaret ederek, AA'nın içinde farklı kültürlerin yer aldığı zengin bir okul olduğunu vurguladı.
İletişim çağının gereklilikleriyle AA'nın çeşitli mecralarda etkili bir kurum kimliği taşıdığının altını çizen Özhan, AA'nın temel amacının "doğruyu her kanaldan her biçimde" insanlara aktarmak olduğunu belirtti.
Özhan, ayrıca AA'nın habercilik ilkeleri nedeniyle kamuoyundaki güvenilir pozisyonuna değindi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim Politikası Sektörü Başkanı Javid Musayev, Azerbaycan heyeti adına Özhan'a sunumu için teşekkür ederek, AA'nın dünya medyasındaki önemli pozisyonuna dikkati çekti.
Ülkesinin AA'nın etkili pozisyonu nedeniyle gurur duyduğunu ifade eden Musayev, iki ülke arasındaki ortaklıktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.