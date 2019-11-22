Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.
Ankara
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.
Han ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ağırladı.
Kazancı, Han'ı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, görüşmenin sonunda Kazancı'ya hediye takdim etti.
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