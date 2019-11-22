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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katılıyor.
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Kurumsal Haberler

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Zuhal Demirci   | 22.11.2019
Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han AA'yı ziyaret etti

Ankara

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı'na (AA) nezaket ziyaretinde bulundu.

Han ve beraberindeki heyeti, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ağırladı.

Kazancı, Han'ı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Han, görüşmenin sonunda Kazancı'ya hediye takdim etti.




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