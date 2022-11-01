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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Anadolu Ajansının ekim ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

01.11.2022
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde ekim ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 10, dünyada haber kategorisinde 19, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 15 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ekim Perşembe günü 17.00'ye kadar sürecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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