Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
Anadolu Ajansının eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 17, dünyada yaşam kategorisinde 12 ve dünyada spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 16 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 6 Ekim Perşembe günü 17.00'ye kadar sürecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.