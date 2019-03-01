Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde şubat ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 9, yaşam kategorisinde 9 ve spor kategorisinde 8 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Mart Salı 17:00'a kadar sürecek.