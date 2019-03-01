Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın şubat ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde şubat ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 9, yaşam kategorisinde 9 ve spor kategorisinde 8 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Mart Salı 17:00'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.