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Türkiye, kurumsal haberler

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın şubat ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

  | 01.03.2019
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde şubat ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 9, yaşam kategorisinde 9 ve spor kategorisinde 8 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 5 Mart Salı 17:00'a kadar sürecek.

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