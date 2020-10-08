Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 21 ve spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
"Yıldırım-10 Norduz" operasyonu -Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 1040 personelin katılımıyla başlatılan operasyon devam ediyor. Van ve Şırnak sınırları arasındaki Norduz Bölgesi'nde barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" sürüyor. Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden "Yıldırım 10 - Norduz" operasyonunda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yaşam kategorisi birincisi
Kapadokya'da deve safari - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistler deve turuna katılarak, bölgenin masalsı manzarasını keşfe çıkıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında turistler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda ilginin arttığı deve turuna katılan turistler, Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapıyor.
Spor kategorisi birincisi
Voleybolda Kovid-19 önlemleri - Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley müsabakalarında Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyesi karşılaştı. Karşılaşmada kullanılan toplar, Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalar devam ediyor. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu. (Ruslan Rehimov)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.