Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

ANKARA

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 11, yaşam kategorisinde 17 ve spor kategorisinde 12 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

Hatay'da sel -Hatay'da etkili sağanak sonrası oluşan sel sularının zarar verdiği mahallelerde, hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yaşam kategorisi birincisi

Yüzen bebekler -Yüzme eğitiminin bebeklerin zeka, denge, koordinasyon ve algısal yeteneklerine katkı sağladığına ve gelişimini olumlu etkilediğine inanan anne babalar, iki aylıktan itibaren çocuklarını, bebekler için özel hazırlanan yüzme kurslarına yönlendiriyor. Belirli gün ve haftaların yanı sıra sosyal içerikli konulara vurgu yapmak amacıyla hazırlanan kostümlerle gerçekleştirilen yüzme dersleri, çocuklar açısından daha ilgi çekici hale getiriliyor.

Spor kategorisi birincisi

Beytullah'ın azimli mücadelesi -Doğuştan iki kolu olmayan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, korkarak başladığı bu sporda uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Ailesinin desteğiyle spora başlayan milli yüzücü, uluslararası alanda önemli başarılar elde etti.

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Atlar, kar üstünde yaz yarışlarına hazırlanıyor-Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde vatandaşlar yaz aylarında yarışlarda boy gösteren atlarına yer yer bir metreyi bulan karda idman yaptırıyor.