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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansının eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

09.10.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 17, dünyada yaşam kategorisinde 12 ve dünyada spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 16 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.




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