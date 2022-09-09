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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da "Yüz Yüze Gönül Gönüle Açılış Programı" kapsamında basın toplantısı düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de Teşkilat İstişare Toplantısında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansının ağustos ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

09.09.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Ankara

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 10, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 22, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 12 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

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