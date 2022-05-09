Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
Anadolu Ajansının nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 14, Türkiye'de spor kategorisindeki 9, dünyada haber kategorisinde 15, dünyada yaşam kategorisinde 38 ve dünyada spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
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