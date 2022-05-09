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Rusya’da, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Moskova’daki Kızıl Meydan’da tören düzenleniyor.
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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Anadolu Ajansının nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

09.05.2022
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Ankara

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 14, Türkiye'de spor kategorisindeki 9, dünyada haber kategorisinde 15, dünyada yaşam kategorisinde 38 ve dünyada spor kategorisinde 7 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

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