Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
Anadolu Ajansının mart ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 12, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 10, Türkiye'de spor kategorisindeki 14, dünyada haber kategorisinde 42, dünyada yaşam kategorisinde 16 ve dünyada spor kategorisinde 9 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
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