Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu
AA'nın eylül ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 9, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 12, dünyada haber kategorisinde 8, dünyada yaşam kategorisinde 7 ve dünyada spor kategorisinde 4 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 3 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Yaz aylarında Van'ın Çatak ilçesi yaylalarına çıkarılan sürüler, havaların soğumaya başlamasıyla çobanlar tarafından yerleşim yerleri yakınlarındaki arazilere getirilmeye başlandı. (Özkan Bilgin)
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New york'ta yapılan Türkevi Binası'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. (Lokman Vural Elibol)