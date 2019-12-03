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Kurumsal Haberler

Aydın Valisi Köşger'in oyu 'Millilerden asker selamı'na

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ferdi Uzun   | 03.12.2019
Aydın Valisi Köşger'in oyu 'Millilerden asker selamı'na Fotoğraf: Mehmet Çalık / AA

Aydın

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in çektiği "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını seçti.


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını oylayan Köşger, sporda da Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.


Harran'da yaşam

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözü kulağı olduğunu söyledi.


Millilerden asker selamı

AA'nın dünyada çok önemli bir misyon ve fonksiyonu ifa ettiğine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, her sene düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla da dünyada canlı olarak takip ettiği olayları en güzel görüntülerle bize seçtiriyor. Bu görevi ve misyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizi veya dünyayı ilgilendiren birçok habere Anadolu Ajansı vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. O anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Yarışmadaki fotoğraflar da her seneki gibi çok güzel. Seçmekte zorlandım. Bir tercihte de bulunmak zorundaydık, tercihlerimizi yaptık."

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >> Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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