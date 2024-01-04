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Kurumsal Haberler

Aydın Valisi Canbolat, "Termal arama" fotoğrafını tercih etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ferdi Uzun  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Aydın Valisi Canbolat, "Termal arama" fotoğrafını tercih etti

Aydın

Canbolat, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Vali Canbolat, "Deprem:Umut" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Termal arama" fotoğrafı, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Veda" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını seçen Canbolat, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansı'mız bizim kıymetlimiz"

Fotoğrafların çok etkileyici olduğunu aktaran Canbolat, "Bunların başında geçen sene yaşadığımız 6 Şubat depremi. İkincisi de dünyanın seyrettiği, bir mazlum milletin yok edildiği Filistin ve Gazze konusu bizim açımızdan etkileyici fotoğraflardı. Her ikisini de biz yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının 103 yıldır kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirdiğini vurgulayan Canbolat, şöyle devam etti:

"Kamuoyunu bilgilendirme konusunda üstün bir görev azmiyle çalışan, gayret sarf eden Anadolu Ajansı'mızın yöneticilerini ve bütün personeli de tebrik ediyorum. Gerçekten enformatik cehaletin çok fazla olduğu ve kamuoyunun yalan yanlış birçok bilgiyle manipüle edildiği bir dönemde doğru haber anlayışıyla ve ilkesiyle devam eden Anadolu Ajansı'mız bizim kıymetlimiz. Dolayısıyla yapmış olduğu görev de bir o kadar kutsal ve bir kamu görevi. O yüzden tebrik ediyorum."



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