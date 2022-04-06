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Kurumsal Haberler

Aydın Valisi Aksoy: AA, ülkemizin sesi olmayı sürdürecek

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ferdi Uzun   | 06.04.2022
Aydın Valisi Aksoy: AA, ülkemizin sesi olmayı sürdürecek

Aydın

Aksoy, mesajında, TBMM açılmadan önce, vatanın her karış toprağında verilen Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın aziz milletin büyük mücadelesine tanıklık ettiğine dikkat çekti.

Aradan geçen yıllar içinde dünyadaki ilerlemelere, bilim ve teknolojideki buluşlara adapte olarak kadro ve teknik donanımını geliştiren AA'nın dünyanın sayılı haber ajansları arasına girdiğini ifade eden Aksoy, ajansın 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında da vatandaşların haber alma hakkını sağladığını, Türkiye'nin haklılığını uluslararası kamuoyunda duyurduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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