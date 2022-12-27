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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Avustralyalı aktör Strik'in tercihi "Şükür secdesi" oldu

TRT Belgesel'de sunuculuk yapan, Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Nurduhan   | 27.12.2022
Avustralyalı aktör Strik'in tercihi "Şükür secdesi" oldu Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Sarajevo

Strik, "spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını oylayarak "Bence, Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi hikayesi oldu. Onların hem başarılı hem de samimi bir takım olduğunu gördük. Bütün takımın secdede olması onların egosuz olduğunu gösteriyor. Dünya sporu için örnek olmalı." dedi.

Şükür secdesi

"Haber" kategorisinde Wolfgang Schwan'a ait "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğrafı seçen Strik, "Başarılı olan Batılı Ukrayna'da durumun bir gecede nasıl tam tersine döndüğünü görüyoruz. Bu sarışın ve yeşil gözlü kadın, savaşın Batı'ya da sıçradığının hatırlatıcısı durumunda." diye konuştu.

Savaşın yüzü

Strik, "çevre-yaşam" kategorisindeki oyunu da Muhammad Said'in "Mülteci kışı" başlıklı fotoğrafından yana kullanırken, "Bu fotoğraftaki mülteci bir çocuğun, çadırın arkasındaki güvercinleri gözlemesi, onun aslında özgürlüğe bakışını temsil ediyor. Bu fotoğraf çok büyük anlamlar taşıyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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