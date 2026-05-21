Avrupa Haber Ajansları Birliği Bahar Konferansı, Lahey'de yapıldı

Hollanda ulusal haber ajansı ANP'nin ev sahipliğinde, Anadolu Ajansı (AA) dahil Avrupa'dan 34 haber ajansının üyesi olduğu EANA Genel Kurulu ve Bahar Konferansı, "Dezenformasyon Dünyası: Haber Ajanslarının Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Yolları" temasıyla Lahey'de gerçekleştirildi.

Konferansa katılan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada dezenformasyonla mücadele en birincil konu olmuş durumda." dedi.

Haber ajanslarının bir araya geldiğinde dezenformasyonla mücadele teknikleri üzerinde birbirleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptıklarını belirten Karagöz, haber ajanslarının dezenformasyonla mücadelenin tek tek olmayacağını, bir birlik çerçevesinde olması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Karagöz, "Biz de Anadolu Ajansı olarak dezenformasyonla mücadele çerçevesinde kurmuş olduğumuz 'Teyit Hattı' ile yapmış olduğumuz mücadeleyi burada diğer haber ajanslarına anlatma fırsatı bulduk." dedi.

Dünyanın gelecek yıllarda en fazla konuşacağı konunun dezenformatif ve manipülatif haber ve medya içerikleri olacağına işaret eden Karagöz, "Toplumları buna karşı koruma sorumluluğu da yine bizim gibi köklü haber ajanslarına düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yalan üretmek ucuz, gerçeği doğrulamak pahalı"

Ukrayna merkezli bağımsız analiz ve doğrulama platformu "Vox Ukraine" Genel Müdür Yardımcısı Svitlana Slipchenko, konferans kapsamında yaptığı konuşmada, "Temel mesele neyin sahte olduğu değil, dezenformasyonun verdiği zarardır." dedi.

Dezenformasyonun dikkati çektiğini, güveni zayıflattığını ve ortak gerçeklik duygusunu aşındırdığını ifade eden Slipchenko, zararın çok daha geniş kapsamlı olduğunun altını çizdi.

Slipchenko, Avrupalıların sahte haberleri demokrasiye yönelik en büyük tehdit olarak gördüğünü aktararak, "Bu nedenle vatandaşlar için yanlış bilgi artık yalnızca anlık bir sorun değil, demokratik bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Dezenformasyona ilişkin "koordineli bir ekosistem" oluşmaya başladığına işaret eden Slipchenko, "Bu, toplumun gerçeği anlama altyapısına yönelik bir saldırı." uyarısında bulundu.

Slipchenko, dezenformasyonun temel amacının artık insanları ikna etmek olmadığını, daha ziyade "yorma ve tüketmeye" odaklandığını dile getirdi.

"Yalan üretmenin ucuz, gerçeği doğrulamanın ise pahalı" olduğunu ifade eden Slipchenko, "Bir toplum temel gerçekler üzerinde artık uzlaşamaz hale geldiğinde, karar alma mekanizmaları zayıflar, kamuoyu tartışmaları daha kolay manipüle edilir ve krizlere müdahale yavaşlar. Bu nedenle dezenformasyon yalnızca içerik denetimi sorunu değildir, demokratik yönetilebilirlik sorunudur." diye konuştu.

Slipchenko, Ukrayna'nın uzak bir vaka olmadığını, esasen Avrupa hatta dünya için bir tür erken uyarı sistemi olabileceğini söyledi.

"Yapay zeka inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bunu görmezden gelemeyiz"

"Verify" şirketinin kurucusu Niels Bouwman ise halihazırda haber ajanslarının karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin güvenilir haber ve özgün görseller sunmaya devam ederken, sürdürülebilir bir iş modelini koruyarak yapay zeka odaklı dünyaya uyum sağlamak olduğunu söyledi.

Gerçek ve özgün görsellerin değerini korumanın sektör için her zamankinden daha önemli hale geldiğine işaret eden Bouwman, "Aynı zamanda yapay zeka inanılmaz bir hızla gelişiyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Yeni duruma uyum sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP) Lahey Bürosu Şefi Richard Carter ise "AFP Doğrulama" sistemiyle dezenformasyon tespiti yaptıklarını, tespitin ardından yanlış bilginin görünürlüğünü düşürmeye önemli katkı sağladıklarını söyledi.

"Demokratik toplumlarımız ve yaşam biçimlerimiz tehdit altında"

Dezenformasyonla mücadele alanında çalışmalar yürüten "Alliance4Democracy" sivil toplum kuruluşunda Araştırmacı Saman Nazari de dezenformasyon aktörlerinin giderek daha fazla kazanım elde ettiğini, demokrasilerin otoriter güçlerin yoğun saldırısı altında olduğunu ifade etti.

Söz konusu aktörlerin iyi finanse edildiğini, gelişmiş teknolojiler ve kapsamlı yöntemler kullandığını kaydeden Saman Nazari, "Demokratik toplumlarımız ve yaşam biçimlerimiz tehdit altında." uyarısında bulundu.

Manipülatif davranışların tespit edilmesi, aktörlerin doğru şekilde ilişkilendirilmesi, teknik zafiyetlerin belirlenmesi ve yasal düzenlemelere ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Nazari, "Haber ajansları da hedef alınıyor. Koordineli taciz kampanyaları ve bireysel gazetecileri susturmaya yönelik davalar, basın mensuplarını sindirme aracı olarak kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.