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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Avanos'ta çanak ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü ilçesi Avanos'taki çanak ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Behçet Alkan   | 14.12.2021
Avanos'ta çanak ustaları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Alpaslan Körükcü/AA

Nevşehir


Kapadokya bölgesine gelen turistlerin uğrak yerlerinden olan, çamurun sanata dönüştüğü atölyelerde ortaya güzel eserler çıkaran ustalar, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ustalardan Osman Bircan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını seçti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Bircan, "Emeği geçenleri tebrik ederim. Seçim yaparken güncel konulardan seçmeye dikkat ettim." dedi.

Muammer Akkuş da haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafları için oy kullandı.

Akkuş, oylamaya sunulan fotoğrafların bazısının hüzün bazının ise neşe yansıttığını dile getirerek, yıl içinde yaşanan olayların her yıl gerçekleştirilen fotoğraf oylaması ile yeniden hatırlandığını ifade etti.

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