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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 30.12.2022
Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu

Erzurum

Rektör Çomaklı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

TOGG’un ilk yolculuğu

Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafına oy veren Çomaklı, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.

Yangın müdahalesi

Çomaklı, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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