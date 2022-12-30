Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın tercihi "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafı oldu
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Erzurum
Rektör Çomaklı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
TOGG’un ilk yolculuğu
Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafına oy veren Çomaklı, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.
Yangın müdahalesi
Çomaklı, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.