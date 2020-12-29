Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörlerinin tercihi AA'nın 'Mucize'nin adı Ayda' oldu
Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğraflarına oy verdi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
TTC operatörleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen operatörler, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.
Mucize'nin adı Ayda
Operatörlerden Ender Ülker, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı ve anlamlı olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.