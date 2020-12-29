Euro
9.05
Dolar
7.39
BIST 100
1,443.60
Altın
1,879.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “2021- 2022 İstişareler Planı İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı”na katılıyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörlerinin tercihi AA'nın 'Mucize'nin adı Ayda' oldu

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğraflarına oy verdi.

Mesut Karaduman   | 29.12.2020
Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörlerinin tercihi AA'nın 'Mucize'nin adı Ayda' oldu

Tekirdağ

Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda çalışan TTC operatörleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TTC operatörleri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçen operatörler, yaşam kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam", spor kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.


Mucize'nin adı Ayda

Operatörlerden Ender Ülker, fotoğrafların her birinin birbirinden başarılı ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19’un hızlı bulaşan türü görüldü
AB Kovid-19 aşısı olmayanları kayıt altına alacak

Benzer haberler

Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörlerinin tercihi AA'nın 'Mucize'nin adı Ayda' oldu

Asyaport Limanı'ndaki TTC operatörlerinin tercihi AA'nın 'Mucize'nin adı Ayda' oldu

Trakya'da son bir haftada 6.5 ton sahte içki ele geçirildi

Milli tekvandocular 'Mucize'nin adı Ayda' için oy kullandı

Karadenizli tayfaların tercihi 'Van’da çığ felaketi' oldu

Karadenizli tayfaların tercihi 'Van’da çığ felaketi' oldu
Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda incelemelerde bulundu