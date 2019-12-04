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Kurumsal Haberler

ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri 'Yılın Fotoğrafları'nda oy kullandı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zekeriya Karadavut   | 04.12.2019
ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri 'Yılın Fotoğrafları'nda oy kullandı Fotoğraf: Oğuzhan Demiray/AA

Aksaray

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şükrü Keleş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aynı bölümden Kader Özdemir ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitler Anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros Heyecanı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.


Motokros heyecanı

Gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Çalışkan da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" fotoğrafı için oy kullandı.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkide her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çok güçlü fotoğrafların olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Keleş, dünyanın dört bir yanından güzel fotoğraf kareleri için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Özdemir ise AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri kutladı.

İletişim fakültesi öğrencileri olarak Anadolu Ajansını sürekli takip ettiklerini anlatan Özdemir, "Tüm çalışanların emeğine sağlık. Çok güzel fotoğraflar. Hepsini çok beğendik. Özellikle beğendiğimiz fotoğraflar oldu, oylarımızı onlara kullandık." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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