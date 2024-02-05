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Kurumsal Haberler

Asrın felaketinin ardından enkazdan kurtarılan "Maraş" yaşamını AA'daki kedi evinde sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından enkazdan kurtarılan "Maraş" Anadolu Ajansındaki (AA) kedi evinde yaşamı sürdürüyor.

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Asrın felaketinin ardından enkazdan kurtarılan "Maraş" yaşamını AA'daki kedi evinde sürdürüyor

Ankara

"Asrın felaketi" olarak da nitelendirilen, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kediyi, haber mesaisinde olan AA çalışanları fark etti.

Enkaz altından kurtarılmasının ardından AA ekiplerince bir süre bakımı üstlenilen kedi, daha sonra Ankara'daki Genel Müdürlük binasına getirildi.

Burada sağlık kontrolleri yapılan ve ihtiyaçları karşılanan kediye "Maraş" ismi konuldu.

Genel Müdürlük binasının bahçesinde yapılan kedi evine yerleşen Maraş, burada yeni hayatına başladı.

Zaman zaman AA girişindeki koltuklarda da uyuyan Maraş, AA personeli tarafından oldukça seviliyor.

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