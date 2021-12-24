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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, yaşam kategorisinde 'İstanbul ve hilal' fotoğrafını tercih etti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göksel Yıldırım   | 24.12.2021
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, yaşam kategorisinde 'İstanbul ve hilal' fotoğrafını tercih etti Fotoğraf: Raşit Aydoğan - AA

Ankara

Görgün, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Görgün, oyunu Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafından yana kullandı.

Görgün'ün "spor" kategorisinde ise tercihi Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafı oldu.

"Yaşam" kategorisinde de Görgün, İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.

"Başarılı, güçlendiğimiz bir yıl oldu"

Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'in 2020 yılı gibi ASELSAN için çok hızlı, dinamik ve dolu dolu geçtiğini söyledi. Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın yılları olmasına rağmen tüm çalışanlarımızla sonuna kadar sorumluluğumuzun bilincinde olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme, üretme, yenilikçiliği devam ettirme, teknolojiyi üretme, bizden umutları, beklentileri olan son kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yaptık. Bununla birlikte yeni nesil sistemlerimizi, cihazlarımızı hayata geçirmek üzere 2021'de dolu dolu bir yıl geçirdik.

Uluslararası sözleşmelerimizin imzalanmasına, yeni pazarlara açılmaya gayret gösterdiğimiz bir yıl oldu. Prototipini yaptığımız birçok sistemin denemelerini, kabullerini gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılı ve sonrası için yeni çalışmalarımızın ilk adımlarını attığımız, her anlamda başarılı geçirdiğimizi düşündüğümüz, yeni çalışma arkadaşlarımızla güçlendiğimiz, yeni projelerimiz ve faaliyet alanlarımızda ilerlediğimiz bir yıl oldu. 2022 yılının 2021'den daha bereketli, sağlıklı, hem şirketimiz hem ülkemiz açısından başarıyla geçmesini temenni ediyorum."

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