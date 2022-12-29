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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kutupsuz ayı" fotoğrafını seçti

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göksel Yıldırım   | 29.12.2022
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kutupsuz ayı" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Görgün, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Kutupsuz ayı

Spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın, para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefiyle yaptığı hazırlıklarını konu alan "Merve'nin servisi" fotoğrafını seçen Görgün, "Sporla beraber hayata tutunma, başarı, ümit, beklenti... Servis atılırken bunu sayıya dönüştürme ve kazanma süreci var. Sporla ve o anla bütünleşmiş, fotoğraf sanatçısı da bunu çok iyi yakalamış." dedi.


Merve’nin servisi

Görgün, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikilmesine ilişkin "Görev tamam" fotoğrafını oyladı.


Görev tamam

Haluk Görgün, çevre ve yaşam kategorisinde de Özge Elif Kızıl​​​​​​​'ın​​​​​​, Türk Arktik Bilimsel Araştırma Ekibi'nin, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için Arktik Okyanusu'ndaki gözlemleri sırasında görüntülediği kutup ayısının yer aldığı "Kutupsuz ayı" adlı fotoğrafa oy verdi. Görgün, "Çevreyle, küresel ısınmayla ilgili önceden gösterilen buzul üzerinde, adacıkta sürüklenen bir kutup ayısı söz konusuydu. Bu, ona göre çok daha çarpıcı olmuş." diye konuştu.

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