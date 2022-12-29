ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Kutupsuz ayı" fotoğrafını seçti
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Görgün, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Kutupsuz ayı
Spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın, para masa tenisçi Merve Cansu Demir'in 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya hedefiyle yaptığı hazırlıklarını konu alan "Merve'nin servisi" fotoğrafını seçen Görgün, "Sporla beraber hayata tutunma, başarı, ümit, beklenti... Servis atılırken bunu sayıya dönüştürme ve kazanma süreci var. Sporla ve o anla bütünleşmiş, fotoğraf sanatçısı da bunu çok iyi yakalamış." dedi.
Merve’nin servisi
Görgün, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikilmesine ilişkin "Görev tamam" fotoğrafını oyladı.
Görev tamam
Haluk Görgün, çevre ve yaşam kategorisinde de Özge Elif Kızıl'ın, Türk Arktik Bilimsel Araştırma Ekibi'nin, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için Arktik Okyanusu'ndaki gözlemleri sırasında görüntülediği kutup ayısının yer aldığı "Kutupsuz ayı" adlı fotoğrafa oy verdi. Görgün, "Çevreyle, küresel ısınmayla ilgili önceden gösterilen buzul üzerinde, adacıkta sürüklenen bir kutup ayısı söz konusuydu. Bu, ona göre çok daha çarpıcı olmuş." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.