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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Artvin Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Yusuf Okur  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Artvin Valisi Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Yusuf Okur/AA

Artvin

Vali Ergün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla düzenlenen "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın " Kutlamalar" karesini tercih eden Ergün, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" fotoğrafını oyladı.

 Ergün,"Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" karesini seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafına oy veren Ergün, "Spor" kategorisinde tercihini Cem Özdel'in "Dalgalar arasında" karesinden yana kullandı.

Ergün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan her fotoğrafın ayrı hikayeyi bünyesinde barındırdığını söyledi.

Fotoğrafların her birinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren Ergün, "Her kategoride, her fotoğrafta bir anlam, derinlik var. Ciddi emek ve yetenek isteyen fotoğraflar. Bu fotoğrafları çeken AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum. Seçerken, oy verirken zorlandım. Anadolu Ajansını, çalışanlarını nitelikli ve doğru haber anlayışı için kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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