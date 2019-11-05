Euro
6.38
Dolar
5.74
BIST 100
100,587.10
Altın
1,496.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Anadolu Ajansı'na ziyarette bulundu.

Zuhal Demirci   | 05.11.2019
Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro'yu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ağırladı.

Şenol Kazancı, Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazancı ile Alejandro Mastropietro'nun görüşmesinde, iki ülkenin haber ajansları aracılığıyla ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Alejandro Mastropietro, ziyaret kapsamında AA'nın halihazırda ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi almak istediğini kaydetti.

AA'nın İspanyolca haberlerini yakından takip ettiğini söyleyen Alejandro Mastropietro, AA'nın bölgeye dair haberlerinin gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Görüşmenin sonunda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, Ankara'daki yeni görevi dolayısıyla Büyükelçi Alejandro Mastropietro'yu tebrik etti.

Büyükelçi Alejandro Mastropietro da AA'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzenin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor
Barış Pınarı'nın ortaya çıkardığı gerçekler

Benzer haberler

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Alejandro Mastropietro AA'yı ziyaret etti

Kuzey Makedonya mahkemesi FETÖ'nün açtığı davada AA'yı haklı buldu

Pakistan Ulusal Gençlik Konseyi AA'yı ziyaret etti

Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Arjantin yeni devlet başkanını seçti

Arjantin yeni devlet başkanını seçti
Arjantin'de halk sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında