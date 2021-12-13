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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Ardahan'da öğretmenlerin favori AA fotoğrafı 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Ardahan'daki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve idarecileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Günay Nuh   | 13.12.2021
Ardahan'da öğretmenlerin favori AA fotoğrafı 'Harabeler arasında yaşam' oldu Fotoğraf: Günay Nuh - AA

Ardahan

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen eğitimciler, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" karelerini seçen öğretmen ve idareciler, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Kıran kırana mücadele" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren okul müdürü Osman Erdem, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hakikaten kareler çok güzel ve anlamlı. Fotoğraflarda dünyadaki birçok gelişmeyi yeniden görme ve tazeleme şansını bulduk. Emeği geçen Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." dedi. 

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