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Kurumsal Haberler

Ardahan Valisi Hüseyin Öner: Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor." dedi.

Günay Nuh   | 05.04.2022
Ardahan Valisi Hüseyin Öner: Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor

Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, basın hayatındaki yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içi ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türkiye'yi temsil eden önemli kurumlar arasında yer aldığını vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün aynı ilkelerle yayınını sürdürüyor. Bunu özellikle yurt dışında çok daha fazlasıyla hissettiğimiz Anadolu Ajansı bugün 102'nci yılını kutluyor. Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademesindeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."


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