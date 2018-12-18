Ardahan Valisi Bilmez 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

ARDAHAN

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları büyük ekranda inceleyerek bilgi alan Vali Bilmez, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

Vali Bilmez, geçen yıl da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığını, oylamaya sunulan fotoğrafların bu sene de birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçmekten zorlandığını söyleyen Bilmez, "Bütün karelere tek tek baktım. Ancak hepsi bir birinden farklı. Karar vermekte zorlansam da üç farklı kategoride birer kare fotoğrafı beğendim. Bu çok önemli çalışmada emeği geçen muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

Oylama sırasında Vali Bilmez ile fotoğraflara bakan Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların 2018 yılına damga vuran kareler olduğunu ifade etti.



Muhabir: Günay Nuh