Antalya Diplomasi Forumu'nda AA'nın standı yerli ve yabancı konuklarını ağırladı
Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansının standı yoğun ilgi görürken, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı Anadolu Ajansı'nın standına konuk oldu.
Antalya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde, ikinci gününde bölgesel ve küresel meselelerin tartışıldığı paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle devam ediyor.
"Diplomasiyi yeniden kurgulamak" temasıyla gerçekleştirilen ADF'nin medya partneri AA da 13 dilde yaptığı haber, fotoğraf ve görüntülerle gündeme gelen gelişmeleri dünyaya yansıtıyor.
AA tarafından forum kapsamında kurulan stant da büyük ilgi görüyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbaev, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Salam, USMCO Genel Sekreteri Cemal, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Afganistan Kızılay eski Başkanı Fatma Geylani'nin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı konuklar, AA standını ziyaret etti.
Kazakbaev, Cemal ve Demir başta olmak üzere konuklarla sohbet eden Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz, ajansın yayınları hakkında bilgi verdi.
Konuklar, stantta AA ekibine gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.