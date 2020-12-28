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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Ankara Valisi Şahin'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, haber, spor ve yaşam kategorilerinde beğendiği kareler için oy kullandı.

Cankut Taşdan   | 28.12.2020
Ankara Valisi Şahin'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy veren Şahin, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını tercih etti.

Şahin, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansının her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel fotoğrafları oylamaya sunduğunu belirten Şahin, fotoğrafları çeken ve derleyen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Fotoğrafları incelerken seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Şahin, "Bu senenin pandemi yılı olması nedeniyle benim oylarım ağırlıklı olarak pandemi içerikli fotoğraflara oldu. Ama her biri birbirinden güzel fotoğraflar çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

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