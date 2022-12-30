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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Ankara Valisi Şahin'in tercih ettiği fotoğraf "Yangın müdahalesi" oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

Cankut Taşdan   | 30.12.2022
Ankara Valisi Şahin'in tercih ettiği fotoğraf "Yangın müdahalesi" oldu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.


Mazlumun ahı

Vali Şahin, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.


Yangın müdahalesi


Yüzücü

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