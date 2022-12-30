Ankara Valisi Şahin'in tercih ettiği fotoğraf "Yangın müdahalesi" oldu
Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Ankara
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Mazlumun ahı
Vali Şahin, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", spor kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" ve çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.
Yangın müdahalesi
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Yüzücü