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Kurumsal Haberler

Ankara Valisi Şahin: AA, dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağı ile basın dünyasının saygın kuruluşlarındandır

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cankut Taşdan  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Ankara Valisi Şahin: AA, dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağı ile basın dünyasının saygın kuruluşlarındandır

Ankara

Şahin, mesajında, Milli Mücadele'nin ilk yıllarında kurulan Anadolu Ajansının, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini bugün de dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağı ile sürdürdüğünü belirtti.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde milletimizin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, bugün de dünyanın dört bir yanına yayılmış haber ağı, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla basın dünyasının saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

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